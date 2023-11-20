20 ноября, 16:44

В Венгрии развесили плакаты с призывом не плясать под дудку фон дер Ляйен и Сороса

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" приурочила их появление к национальным консультациям, в ходе которых гражданам предстоит ответить на 11 вопросов, вызывающих противоречия Будапешта с Брюсселем

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Плакаты с призывом к гражданам Венгрии не подчиняться диктату лидеров Евросоюза и американских миллиардеров появились на улицах Будапешта. Их подготовила правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"Давайте не будем плясать под их дудку", - гласит надпись на плакатах под фотографиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса - сына американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, которого правительство страны обвиняет в поддержке оппозиционных партий.

Как следует из еще одной надписи на плакатах, их появление приурочено к начавшимся в Венгрии национальным консультациям, в ходе которых гражданам предстоит ответить на 11 вопросов, вызывающих противоречия Будапешта с Брюсселем. Четыре вопроса связаны с Украиной и касаются ее вступления в ЕС, поставок ей вооружений, оказания финансовой помощи, а также импорта "генно-модифицированного зерна". Другие вопросы относятся к сферам нелегальной миграции, экономики и социальной поддержки населения.

Лозунг на плакатах повторяет призыв "не плясать под дудку Брюсселя", с которым ранее уже обращался к соотечественникам премьер-министр Виктор Орбан. Считается, что он уже давно рассматривает Джорджа Сороса как своего едва ли не злейшего врага, пытающегося вмешиваться во внутренние дела других стран через подконтрольные ему фонды и неправительственные организации. В Будапеште опасаются, что дело 93-летнего американского финансиста продолжит его сын.

В 2019 году ФИДЕС развешивала аналогичные плакаты, на которых вместе с Соросом был изображен предшественник фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Тогда их появление вызвало резкое недовольство в Брюсселе, и ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - пригрозила исключить ФИДЕС из своих рядов. Плакаты с улиц Будапешта и других венгерских городов убрали, но через два года ФИДЕС уже самостоятельно покинула ЕНП. 

Теги:
ВенгрияФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация