В Венгрии развесили плакаты с призывом не плясать под дудку фон дер Ляйен и Сороса

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" приурочила их появление к национальным консультациям, в ходе которых гражданам предстоит ответить на 11 вопросов, вызывающих противоречия Будапешта с Брюсселем

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Плакаты с призывом к гражданам Венгрии не подчиняться диктату лидеров Евросоюза и американских миллиардеров появились на улицах Будапешта. Их подготовила правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"Давайте не будем плясать под их дудку", - гласит надпись на плакатах под фотографиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса - сына американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, которого правительство страны обвиняет в поддержке оппозиционных партий.

Как следует из еще одной надписи на плакатах, их появление приурочено к начавшимся в Венгрии национальным консультациям, в ходе которых гражданам предстоит ответить на 11 вопросов, вызывающих противоречия Будапешта с Брюсселем. Четыре вопроса связаны с Украиной и касаются ее вступления в ЕС, поставок ей вооружений, оказания финансовой помощи, а также импорта "генно-модифицированного зерна". Другие вопросы относятся к сферам нелегальной миграции, экономики и социальной поддержки населения.

Лозунг на плакатах повторяет призыв "не плясать под дудку Брюсселя", с которым ранее уже обращался к соотечественникам премьер-министр Виктор Орбан. Считается, что он уже давно рассматривает Джорджа Сороса как своего едва ли не злейшего врага, пытающегося вмешиваться во внутренние дела других стран через подконтрольные ему фонды и неправительственные организации. В Будапеште опасаются, что дело 93-летнего американского финансиста продолжит его сын.

В 2019 году ФИДЕС развешивала аналогичные плакаты, на которых вместе с Соросом был изображен предшественник фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Тогда их появление вызвало резкое недовольство в Брюсселе, и ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - пригрозила исключить ФИДЕС из своих рядов. Плакаты с улиц Будапешта и других венгерских городов убрали, но через два года ФИДЕС уже самостоятельно покинула ЕНП.