В больницах Ямала до 2024 года намерены установить аппараты для оценки состояния плода

До конца 2023 года 50 аппаратов планируют передать медучреждениям

ТАСС, 20 ноября. Новые фетальные кардиомониторы, предназначенные для регистрации сердечной деятельности плода, установят во всех подразделениях районных больниц Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В отдаленных медучреждениях округа до конца года установят 50 аппаратов для оценки состояния плода. В участковые больницы, врачебные амбулатории и ФАПы началась поставка нового оборудования - фетальных кардиомониторов. Кардиомониторы предназначены для регистрации сердечной деятельности плода, что позволяет снизить риски материнской и младенческой смертности, а также преждевременных родов", - говорится в сообщении.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков отметил, что такое оборудование не входит в стандарты оснащения сельских больниц, решение о покупке приняли из-за необходимости своевременной диагностики в малых населенных пунктах.

Кардиомониторы уже поставляются в медучреждения Красноселькупского, Пуровского и Шурышкарского районов. До конца года оборудование поступит в больницы Ямальского, Приуральского и Надымского районов. Сейчас персонал проходит обучение.

В каждом населенном пункте будущим мамам с 32 недели беременности еженедельно будет назначаться кардиотокография, результаты которой будут направлять для расшифровки врачу в районный центр.