20 ноября, 17:34

Источник сообщил, что встречу Путина с членами СПЧ запланировали на 5 декабря

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев ранее рассказал, что традиционно это мероприятие проходит "плюс-минус 10 декабря"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента РФ Владимира Путина может состояться 5 декабря. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к совету.

"Встреча ожидается 5 декабря", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин проведет встречу с членами СПЧ в декабре, Кремль сообщит о точной дате.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в свою очередь рассказал журналистам, что традиционно встреча происходит "плюс-минус 10 декабря" - День прав человека. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация