Источник сообщил, что встречу Путина с членами СПЧ запланировали на 5 декабря

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев ранее рассказал, что традиционно это мероприятие проходит "плюс-минус 10 декабря"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента РФ Владимира Путина может состояться 5 декабря. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к совету.

"Встреча ожидается 5 декабря", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин проведет встречу с членами СПЧ в декабре, Кремль сообщит о точной дате.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в свою очередь рассказал журналистам, что традиционно встреча происходит "плюс-минус 10 декабря" - День прав человека.