20 ноября, 18:26

В Сыктывкаре открыли бюст первому главе Коми Юрию Спиридонову

Скульптуру создали при финансовой поддержке АО "Газпромбанк"

СЫКТЫВКАР, 20 ноября. /ТАСС/. Бюст первому главе Республики Коми Юрию Спиридонову открыли в региональной академии госслужбы и управления. Открытие приурочили к 85-летию со дня рождения Спиридонова, которое отмечалось 1 ноября, и ко Дню преподавателя высшей школы, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Юрий Алексеевич [Спиридонов] был основателем академии. Здесь куются кадры для государственной и муниципальной службы республики. Юрий Алексеевич обладал стратегическим видением. В далеком 1999 году он заложил основы кадровой политики республики. В очень непростые времена делал большие дела, работал на результат. И один из результатов в том, что выпускники академии сегодня работают на муниципальной службе, в органах исполнительной власти, в администрации главы республики", - привела пресс-служба слова главы региона Владимира Уйбы.

В церемонии приняла участие вдова Спиридонова Галина Медуха, которая поблагодарила всех за память, достойное содержание не только академии, но и гимназии искусств при главе региона, которую тоже создал Спиридонов. В гимназии прошел вечер воспоминаний и концерт выпускников. Открытие скульптуры организовали при финансовой поддержке АО "Газпромбанк".

По словам спикера Госсовета Коми Сергея Усачева, под руководством Спиридонова создана одна из мощнейших законодательных баз страны и реализовано множество крупных социально-экономических проектов, в том числе открытие академии госслужбы и управления, преобразованной из республиканского кадрового центра. За короткий срок команде единомышленников удалось создать вуз с совершенно новой философией, позволяющей преодолеть вызовы времени.

"Республика, как и вся страна в то время, была на переломе социально-экономического строя. Люди были воспитаны на социалистической экономике, а тут рынок, новые отношения, все новое - откуда взять знания? Юрий Алексеевич принимает важное стратегическое решение - создать учебное заведение, которое, прежде всего, займется переподготовкой кадров, стоящих в руководстве - на муниципальном и государственном уровнях. И эта задача была великолепно решена", - привела пресс-служба слова председателя регионального парламента.

Спиридонов - российский и советский политический деятель, уроженец села Полтавка Омской области. Первый секретарь Коми областного комитета КПСС (1989-1990), председатель Верховного Совета Коми ССР и Республики Коми (1990-1994), глава Республики Коми (1992-2002), депутат Государственной думы четвертого созыва. Ушел из жизни 12 августа 2010 года в возрасте 72 лет. Похоронен на Краснозатонском кладбище Сыктывкара. 

Теги:
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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