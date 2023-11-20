20 ноября, 18:35

В "Фобосе" сообщили, что циклон принесет в регионы Поволжья снегопады и метели

В некоторых регионах ПФО осадки зафиксировали еще 18-19 ноября

ТАСС, 20 ноября. Сильные снегопады и метели пройдут в большинстве регионов Поволжья на этой неделе. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Неделя будет определяться циклоном, который сейчас перемещается от Ростовской области в Поволжье, и после некоторых трансформаций окажется над южным Предуральем, над Оренбургской областью. Этот циклон принесет повышение температуры и сильные снегопады с метелями. Он будет определять погоду до середины недели и только во второй половине недели сместится за Урал: погода улучшится, и температура начнет снова понижаться", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что наибольший объем осадков придется на Ижевск и Набережные Челны. "Самые сильные снегопады пройдут в Ижевске и в Набережных Челнах в течение двух дней - вторник-среда. За два дня, по разным оценкам, может от 30 до 50 см снега выпасть", - пояснила ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Котилевская добавила, что в Пензенской области основной снегопад прошел 20 ноября. "Завтра уже ослабление осадков. Температура днем завтра местами до -1 [градуса] с понижением в середине недели в среду днем -7, в четверг до -10", - отметила она.

Снежный покров

В некоторых регионах Поволжья осадки начались еще в выходные. В Саратовской области в ночь на 20 ноября практически во всех районах прошла морось и снег. В Кирове снег выпал также в выходные. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 ноября в регионе ожидается метель, 22 ноября пройдет снег, на дорогах гололедица.

Как сообщает пермский Центр геоинформационных систем, в Прикамье на этой неделе ожидается до половины месячной нормы осадков, а также самый сильный за много лет гололед. По предварительному прогнозу Башгидромета, установление снежного покрова в Башкортостане прогнозируется 21-22 ноября. В Самарской области сильный снег и метель начались 20 ноября. По информации ГУ МЧС по региону, 21 ноября местами ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега. Ночью местами метель с видимостью 1-2 км, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Как передает корреспондент ТАСС в Нижегородской области во второй половине дня начался снег, который до сих пор продолжается. По сообщению Гидрометцентра по Татарстану, в республике в конце дня и вечером 20 ноября, в течение суток 21 и 22 ноября, а также ночью 23 ноября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В конце дня и вечером 20 ноября с сохранением ночью и днем 21 ноября пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на востоке республики - с ледяным дождем.

В Пензе и Ульяновске сильный снег идет с утра 20 ноября. В регионах объявили желтый уровень погодной опасности. В Пензенской области днем местами порывы северного ветра достигают 15-18 м/с. По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный снегопад ожидается в ночь на 21 ноября.

Ограничение движения

Сложные погодные условия привели к введению ограничений на трассах в нескольких регионах Поволжья. В Самарской области из-за непогоды на нескольких участках дорог ограничили движение транспорта.

В Ульяновской области из-за сильного снегопада ввели ограничения движения для грузовиков и маршруток на участках федеральных автомобильных дорог М-5 "Урал" и Р-228. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских усилена работа дорожных служб в регионе. По информации Минтранса региона, в Ульяновской области организовали круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах.

В связи с ухудшением погодных условий в Пензенской области днем временно ограничили движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных автомобильных дорог Р-228, М-5 "Урал", Р-158. Запрет будет действовать до 08:00 21 ноября. Госавтоинспекция призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без сильной необходимости.

Из-за снегопада и скопления транспорта в часы пик в нескольких регионах Поволжья образовались пробки. Согласно сервису "Яндекс.Карты", в Саратове утром, когда жители направлялись на работу, пробки оценивались в 10 баллов. По данным сервиса "Яндекс.Карты", вечером20 ноября пробки в Самаре составили 10 баллов. В Ульяновске также в вечерний час пик образовались 10-балльные пробки. Жители города выкладывают в социальных сетях фото ДТП в разных районах города. 

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