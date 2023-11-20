В Москве в районе Покровское-Стрешнево в эксплуатацию ввели детсад на 200 мест

Общая площадь здания составляет 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в составе многофункциональной застройки на территории Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Объекту дошкольного образования присвоили почтовый адрес: Волоколамское шоссе, дом 71, строение 8А.

"Это уже четвертый детский сад, построенный девелопером на территории Покровское-Стрешнево. Общая площадь трехэтажного здания составляет 3 тыс. кв. м. В нем предусмотрено восемь просторных групп с игровыми и обеденными зонами, кабинеты для развивающих занятий, в том числе трансформируемое помещение для кружков, музыкальный и спортивный залы", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Помимо отдельных групповых ячеек и специализированных помещений, в детском саду предусмотрены медицинский кабинет и кухня полного цикла. Дошкольные образовательные программы будут доступны детям с ограниченными возможностями здоровья благодаря созданной в учреждении безбарьерной среде. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами, а также спортивная площадка. Также высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.

"Детский сад будет передан городу, его смогут посещать дети из близлежащих жилых кварталов", - заверили в Мосгосстройнадзоре.

Как уточнил Войстратенко, на протяжении всего строительного цикла инспекторы комитета совместно со специалистами подведомственного центра экспертиз провели восемь выездных проверок нового детского сада на Волоколамском шоссе согласно утвержденной программе. Эксперты выполнили лабораторно-инструментальные исследования для оценки качества работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации.

Экс-аэродром

"Территория бывшего Тушинского аэродрома благодаря вкладу инвесторов стала одной из важнейших точек развития нового образовательного кластера. Здесь уже функционирует детский сад на 220 мест, заработала школа с расширенной IT и спортивной инфраструктурой на 1,1 тыс. человек. В этом году введены в эксплуатацию два детских сада на 350 и 125 мест", - резюмировали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Кроме того, ведется строительство еще одной школы на 850 мест и детского сада на 300 мест. При технокластере "Ростех-Сити" строится физико-математическая школа. Рядом расположены ведущие вузы страны МАИ, НИУ ВШЭ, Финансовый университет, МГУ, РГХПУ имени Строганова, Институт музыки имени Шнитке, РАНХиГС. Резиденты района смогут получать непрерывное образование от детского сада до вуза.