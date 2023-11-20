20 ноября, 20:49

ЕГРН пополнят данными обо всех проживающих в квартире лицах

Эту информацию можно будет внести на основании заявления от собственника

МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минстроя России, предусматривающую внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных о членах семьи собственника приватизированной или кооперативной квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Подготовленный законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России и укрепление правовой защищенности покупателей жилья. Предполагается, что в ЕГРН будут вноситься как сведения о проживающих в квартире бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры, если при приватизации у них были равные права пользования этим помещением, так и сведения о проживающих в кооперативной квартире членах семьи собственника. Информацию можно будет внести на основании заявления от собственника", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

По его словам, регистрация права пользования квартирой обеспечит прозрачность информации о правах всех третьих лиц в случае отчуждения этого жилья. "В настоящее время регулирование прав и обязанностей граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении, осуществляется в соответствии с положениями статьи 31 Жилищного кодекса [РФ]. Согласно нормам ЖК, члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность", - добавил он.

Груздев отметил, что на практике информация о том, что кто-то, кроме продавца, имеет право пользоваться продаваемой квартирой, нередко не доводится до покупателя. Подготовленный законопроект устанавливает правовой механизм, обеспечивающий максимальную прозрачность информации о правах всех третьих лиц на такое жилое помещение. 

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