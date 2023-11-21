21 ноября, 03:17

В Якутии создали единственное в России кочевое первичное отделение "Движения первых"

Оно находится на арктической территории

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Единственное в России кочевое первичное отделение российского движения детей и молодежи "Движение первых" создано в Якутии. Об этом сообщила журналистам руководитель департамента регионального взаимодействия движения Ксения Янова.

"Якутия славится уникальными "первичками", в том числе и кочевой - единственной в России, - сказала Янова. - Очень важно, что региональная власть, а также управление движения поддерживают такие инициативы, и дети вне зависимости от удаленности от регионального центра, от федерального центра могут получать возможность для самореализации".

Как уточнила журналистам председатель совета регионального отделения "Движения первых" в Якутии Оксана Михайлова, отделение открыто на арктической территории - в Момском районе.

В Якутске 21-22 ноября проходит первый региональный форум "Движения первых". Очное участие принимают около 500 человек из районов Якутии. В регионе создано 34 местных отделения в муниципальных районах, также свыше 600 первичных отделений, привлечено 20 тыс. участников. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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