21 ноября, 07:02

В Кабардино-Балкарии на курорте "Эльбрус" закрыли канатную дорогу из-за сильного ветра

Он достигает свыше 20 м/с

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Канатная дорога "Мир - Гарабаши" и трасса закрыты из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

"Канатная дорога "Мир - Гарабаши" и трасса, закрыты по погодным условиям (ветер свыше 20 м/с)", - говорится в сообщении.

Ранее в АО "Кавказ.РФ" сообщали, что частое отключение канатной дороги происходит по соображениям безопасности. Механизм канатной дороги устроен так, что при силе ветра 15 м/с она отключается автоматически.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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