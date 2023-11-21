Президент отметил эффективную работу налоговых органов за последние несколько лет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив укрепление потенциала и эффективную работу ФНС России.

"За прошедшие годы ФНС России существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная, мощная, территориально разветвленная структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что сотрудники налоговой службы ответственно подходят к решению серьезных, многоплановых задач, широко внедряют инновационные технологии, лучшие отечественные и мировые практики, уделяют неустанное внимание совершенствованию административных процедур, задают высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу.

Путин подчеркнул, что от результатов труда налоговых служб зависит пополнение бюджетов всех уровней, создание благоприятных условий для укрепления экономики и рост деловой активности, поэтому важно не сбавлять взятые темпы и добиваться намеченных целей.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности, с честью решать поставленные задачи", - подытожил глава государства, пожелав сотрудникам налоговых органов всего наилучшего.

21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов - профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы, установленный указом главы государства от 11 ноября 2000 года. Выбор даты был обусловлен тем, что 21 ноября 1991 года президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.