21 ноября, 07:16

В Москве с начала года сдали в эксплуатацию 59 объектов образования

Суммарно введенные учреждения смогут принять свыше 10 тыс. детей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Почти 60 объектов образования ввели в эксплуатацию в Москве за девять месяцев, их общая площадь составляет 413 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. Регулярно в разных районах столицы открываются новые учебные корпуса, школы и детские сады. Всего за десять месяцев текущего года было сдано 59 объектов образования. Их общая площадь составила 413 тыс. кв. м. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тыс. "квадратов", сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам. В них обустроены специализированные кабинеты для углубленного изучения различных наук, IT-полигоны, лаборатории, мастерские и многофункциональные спортивные залы. В некоторых дошкольных организациях есть бассейн, предусмотрена возможность трансформации игровых и кружковых пространств.

Суммарно введенные учреждения смогут принять более 10 тыс. детей, проживающих в новых жилых кварталах и уже обжитых районах Москвы. В списке крупнейших объектов образования школа на 2,1 тыс. мест в поселении Внуковское, учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1320 мест в деревне Николо-Хованское, на 1025 мест в Столбово и на 1225 мест в Десеновском поселении. В Ховрине построен детский сад на 350 мест с бассейном, а на территории Нагатинского затона совмещенное здание дошкольной организации и блока начальных классов, рассчитанное на 200 человек. 

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