Суд оштрафовал Евгения Киселева на 50 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Журналист ранее был объявлен в розыск по уголовному обвинению

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Евгения Киселева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей", - сказали в суде.

Максимальное наказание по этой статье - штраф до 50 тыс. рублей.

Ранее Киселев был объявлен в розыск по уголовному обвинению.

Минюст России включил Киселева в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в начале апреля. В обосновании включения было указано "осуществление политической деятельности", а иностранным источником указана Украина.

Киселев - журналист, медиаменеджер и политический обозреватель. Работать на телевидении начал с 1984 года. С 1993 по 2001 год являлся сотрудником телеканала НТВ. В настоящее время Киселев работает на телеканале "Украина-24".