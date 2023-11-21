21 ноября, 10:14

Из-за блокировки пункта пропуска на границе Украины и Польши возникла очередь на 53 км

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Очередь из большегрузных автомобилей длиной в 53 км образовалась на польской стороне из-за блокировки перевозчиками пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Агентство в Telegram-канале опубликовало видео, на котором запечатлена очередь из грузовиков, стоящих на дороге. Автор видео говорит, что до границы остается 53 км, и называет возникшую очередь "просто космической". При это он не уточняет, перед каким именно из заблокированных пограничных пунктов пропуска образовалась такая очередь.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. В украинской Госпогранслужбе сообщали, что около 2 900 грузовиков стоят в очередях на выезд из Польши в сторону Украины.

Водители грузовиков пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. 

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