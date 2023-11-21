21 ноября, 12:44

В Якутии разработают турпроекты для детей и молодежи по местам боевой славы

Также планируется создать маршрут в Белоруссию, где находятся братские могилы воинов-якутян

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Разработка специальных туристических проектов для детей и молодежи по местам боевой славы якутян в Монголию и Китай начнется в Якутии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инициатива поддержана главой Якутии Айсеном Николаевым в ходе заседания республиканского организационного комитета "Победа".

"Глава Якутии поддержал инициативу по разработке специальных туристических проектов для детей и молодежи по местам боевой славы якутян в Монголию и Китай, которые были союзниками Советского Союза в войне против милитаристской Японии", - говорится в сообщении. Также будет разработан маршрут в Белоруссию, где находятся братские могилы воинов-якутян, в том числе Героя Советского Союза Федора Попова.

В правительстве напомнили, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В регионе до конца 2023 года планируется утвердить республиканский план мероприятий, посвященный этой дате.

Кроме того, глава региона в ходе заседания выделил тему 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Он поручил обеспечить празднование юбилейной даты, которая будет отмечаться 27 января 2024 года, на самом высоком уровне", - отметили в правительстве. Ветераны-блокадники получат единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей из средств резервного фонда правительства Якутии.

Также жителям Якутии, имеющим статус детей войны, с 2024 года установят ежегодные выплаты. 

Теги:
БелоруссияРоссияКитайМонголияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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