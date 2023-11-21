21 ноября, 12:41

В Карелии планируют создать сеть православных духовно-просветительских центров

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что в память о князе Ярославе Всеволодовиче установят памятник в Сортавале и часовню в поселке Куркиеки

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии намерены создать в республике сеть духовно-просветительских центров для приобщения к православным традициям. Об этом глава региона Артур Парфенчиков сообщил по итогам первого заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия крещения карелов.

"Планируем создать в Карелии сеть духовно-просветительских центров. Это важно для нашего приобщения к православным традициям. Объединим в этой работе школы, общество и церковь. На приграничных территориях отремонтируем и модернизируем учреждения культуры и образования", - написал глава Карелии на странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, празднование 800-летия крещения карелов станет новым импульсом для дальнейшего развития региона. "Это начало большого значимого <...> пути для нашей республики, потому что мы <...> запланировали очень большой объем задач и мероприятий, - считает глава республики. - Я думаю, что даже после 2027 года по многим позициям работа будет продолжаться, получив старт с точки зрения подготовки к нашему очень значимому для всей страны юбилею".

Глава Карелии добавил, что в память о князе Ярославе Всеволодовиче, крестившем карелов, установят памятник в Сортавале, а также часовню в поселке Куркиеки. Кроме того, власти Карелии направили в Минкультуры заявки на реставрацию Никольского храма в Салми, церкви Смоленской иконы Божией Матери в Олонце и других объектов культурного наследия. Также в план включили создание инфраструктуры, ремонт дорог и благоустройство маршрутов для паломников по Центральной Карелии и Северному Приладожью, просветительскую и издательскую деятельность. Единый план мероприятий планируют утвердить в декабре.

Празднование 800-летия крещения карелов в России запланировано на 2027 год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Основные мероприятия пройдут в Карелии - это фестивали, выставки, издание книг и реставрация церквей. Кроме того, параллельно прорабатывается вопрос об инфраструктурных, социальных и культурных объектах, которые смогут дополнительно привести в порядок. 

Теги:
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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