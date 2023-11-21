В Домбае на новогодние праздники забронировали 96% номерного фонда

По словам министра туризма и курортов региона Расула Текеева, ожидается 100-процентная заполняемость

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Номерной фонд курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесии (КЧР) забронирован на 96% на новогодние каникулы. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

"На сегодняшний день процент бронирования по курорту "Домбай" составляет 96%. По прогнозам, на новогодние каникулы он будет 100%", - сказал министр.

Он сообщил, что на курорте есть 9 канатных дорог, 12 горнолыжных трасс протяженностью более 25 км, 7 тыс. койко-мест размещения, много туристических маршрутов и природных достопримечательностей.

В прошлом году за новогодние каникулы курорты Карачаево-Черкесской Республики приняли 172 тыс. туристов.