21 ноября, 12:51

В Домбае на новогодние праздники забронировали 96% номерного фонда

По словам министра туризма и курортов региона Расула Текеева, ожидается 100-процентная заполняемость

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Номерной фонд курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесии (КЧР) забронирован на 96% на новогодние каникулы. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

"На сегодняшний день процент бронирования по курорту "Домбай" составляет 96%. По прогнозам, на новогодние каникулы он будет 100%", - сказал министр.

Он сообщил, что на курорте есть 9 канатных дорог, 12 горнолыжных трасс протяженностью более 25 км, 7 тыс. койко-мест размещения, много туристических маршрутов и природных достопримечательностей.

В прошлом году за новогодние каникулы курорты Карачаево-Черкесской Республики приняли 172 тыс. туристов. 

Теги:
РоссияКарачаево-Черкесия
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