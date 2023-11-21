"Аэрофлот" добавил 67 рейсов из Москвы и Петербурга в Калининград на праздники

Оператором выступит авиакомпания "Россия"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" ввел 67 дополнительных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград на период предпраздничных дней и новогодних каникул, сообщили в пресс-службе компании. Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия".

"С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания ввела 44 дополнительных перелета на воздушной линии Москва - Калининград - Москва и будет выполнять до 68 рейсов в неделю. Из Северной столицы добавлено 23 новых рейса, таким образом, максимальная частота полетов в Калининград в этот период будет достигать 39 в неделю", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что увеличение частоты полетов на время высокого спроса позволит всем желающим попасть в самую западную точку России в праздничные дни.