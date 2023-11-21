21 ноября, 16:02,
обновлено 21 ноября, 16:35
Международная выставка-форум "Россия"

Путин: Россия встретит участников Всемирного фестиваля молодежи как самых дорогих гостей

Видеообращение Владимира Путина к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи
© ТАСС/ Kremlin.ru

Как заявил президент РФ, уже получено более 250 тыс. заявок из 183 стран

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия встретит участников Всемирного фестиваля молодежи из более чем 180 стран как самых дорогих гостей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 100 дней до старта фестиваля.

"1 марта 2024 года - ровно через 100 дней - в России откроется Всемирный фестиваль молодежи. Это яркое событие состоится в Сочи на Федеральной территории Сириус. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей", - сказал глава государства.

Он отметил, что уже получено более 250 тыс. заявок из 183 стран. "Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света", - подчеркнул Путин.

Страна возможностей

Как отметил глава государства, "всех интересуют достижения нашей страны". "А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум "Россия", - сказал Путин. Он отметил, что именно на площадке выставки проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля.

Путин убежден, что Всемирный фестиваль молодежи будет способствовать укреплению суверенитета России и построению многополярного мира.

"Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", - сказал Путин.

По словам главы государства, Россия хочет, чтобы молодые люди со всего мира могли узнать ее "такой, какая она есть - со всем природным, культурным, национальным многообразием": "С ее главным богатством - талантливыми, целеустремленными людьми". "Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия - это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты", - подчеркнул президент.

Он отметил, что молодежь, которой "предстоит определять будущее", уважает личную свободу и право на собственное мнение. Но именно поэтому молодым людям гораздо проще понять друг друга, "ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей". "Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия", - подчеркнул Путин.

"До встречи, дорогие друзья, 1 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи", - подытожил президент.

Фестиваль молодежи

Фестиваль пройдет в соответствии с указом главы государства в целях развития международного молодежного сотрудничества. Мероприятие состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.

Выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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