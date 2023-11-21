21 ноября, 16:43
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР сообщили о гибели более 100 сотрудников в секторе Газа

Как заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини, "это не может продолжаться"

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сто восемь сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"Подтверждено, что 108 сотрудников БАПОР убиты. Я никогда не верил, что, будучи генеральным комиссаром, я буду заранее планировать поминальные службы для своих сотрудников. Это не может продолжаться", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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