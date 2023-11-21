В горах Дагестана из-за снегопада закрыли трассу через Харибский перевал

Водителям предложили альтернативные пути

МАХАЧКАЛА, 21 ноября./ТАСС/. Снегопад в горах Дагестана привел к временному закрытию трассы через Харибский перевал. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации Гумбетовского района Гамзат Изудинов.

"Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыли из-за сильного снегопада", - сказал собеседник агентства.

По его словам, районная администрация призывает водителей не ездить по трассе, ведущей через высокогорный перевал, во избежание ДТП и снежного плена.

"В настоящее время для водителей автотранспорта предложены альтернативные пути, в том числе через Гимринский тоннель", - добавил Изудинов.