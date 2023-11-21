Обновленный портал "Грамота.ру" запустят 22 ноября

Запуск приурочен к Дню словаря, который отмечается в России в день рождения Владимира Даля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Запуск обновленного портала "Грамота.ру" состоится 22 ноября, в День словаря, который отмечается в России в день рождения Владимира Даля. Об этом ТАСС сообщили в PR-службе портала "Грамота.ру".

Информационные базы портала теперь оснащены мощной системой поиска, рассказали в пресс-службе. Он позволяет в режиме "одного окна" искать необходимую информацию в словарях, материалах справочной службы, справочниках и журнальных статьях "Грамоты.ру". Поисковая система построена с применением технологий машинного обучения.

Еще одним новшеством стал Метасловарь, объединивший материалы из разных справочников и словарей русского языка. "Информация представлена в форме "карточки слова", где для удобства пользователя собраны все данные о нем - правописание, ударение, толкование, примеры применения. Каждая карточка дополнена грамматическими таблицами с формами слова и аудио, озвученным при помощи технологии синтеза речи платформы SaluteSpeech", - уточнили в пресс-службе.

Годовая аудитория портала составляет 20 млн человек, количество просмотров - более 7 млн ежемесячно. За 23 года справочная служба подготовила около 300 тыс. ответов на вопросы пользователей. В словарях "Грамоты.ру" собраны более 5 млн статей.