Активисты из новых регионов и ЮФО собрались на форум "Бессмертного полка"

В качестве спикеров пригласили сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергея Макарова, преподавателей Южного федерального университета, а также участников СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 100 активистов движения "Бессмертный полк России" из Южного федерального округа и новых регионов России собрались в Ростове-на-Дону для участия в обучающей сессии "Вместе Zа правду!". Об этом ТАСС сообщил руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк" в Ростовской области Андрей Кудряков.

"В Ростов-на-Дону приехали более 100 активистов, лидеров общественного мнения со всего юга России, в том числе из наших новых территорий - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Многие из них впервые пересекли административную границу. Встреча прошла в формате дружеского общения, благодаря которому вырабатываются новые идеи, акции. Нас объединяет "Бессмертный полк" и память о Великой Отечественной войне, но наше будущее нуждается в новых интересных идеях и формах, мы очень рассчитываем на молодежь, которая приехала из новых территорий", - сказал Кудряков.

Открытие мероприятия прошло в ростовском историческом парке "Россия - моя история". В качестве спикеров приглашены также эксперты - сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров, преподаватели Южного федерального университета, и те, кто непосредственно принимал участие в спецоперации. По словам Кудрякова, одна из главных целей форума - продемонстрировать преемственность поколений, показать единство и сплоченность страны. "Мы единомышленники, мы мыслим и чувствуем одинаково. Этот форум - это синергия, объединение друг с другом, чтобы ребята чувствовали товарищеское плечо единомышленников, нам важно подарить им ощущение поддержки", - отметил он.

Работа форума продолжится 22 ноября. Участники посетят Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", где будет показан фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России". Организаторы уверены, что встреча в таком формате позволит участникам обменяться наиболее успешными практиками по патриотическому воспитанию молодежи.

Патриотическая сессия будет проходить в Ростовской области 21 и 22 ноября, это первое подобное мероприятие движения "Бессмертный полк России", организованное для активистов из новых регионов. Проект направлен на обучение молодых людей, реализующих программы и проекты в области гражданско-патриотического воспитания.