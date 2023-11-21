21 ноября, 18:53

Участки сухопутного коридора в Крым намерены расширить в ДНР до четырех полос

Работы планируют провести к 2026 году

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Участки автодороги на федеральной трассе "Новороссия", которые входят в сухопутный коридор в Крым, расширят до четырех полос на территории Донецкой Народной Республики до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"37 км федеральной трассы Р-280 "Новороссия" переведут в четырехполосное исполнение до конца 2025 года. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань" капитально отремонтирует ряд автомобильных участков автомобильной дороги, пролегающих от города Мариуполя до границы с Ростовской областью. При этом проезжая часть будет расширена до четырех полос движения вместо двух имеющихся. Это сделает проезд по ним более комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.

статус федеральной и название Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь автомобильная дорога получила 14 июня. За это время специалисты провели комплексную диагностику состояния и на основании полученных данных определили участки, которые требуют проведения капитального ремонта.

Капитальные работы на федеральной трассе будут проходить в два этапа. В первую очередь дорожники выполнят полный комплекс работ по устройству двух новых полос движения вдоль участков существующей автомобильной дороги. Затем на участках действующей трассы, в частности, восстановят и усилят основание, а также устроят новое двухслойное покрытие.

Сухопутный коридор в Крым стал очень востребован, после того как в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым была перенаправлена по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через Крымский мост по схеме реверсивного движения. 14 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью восстановлен, движение автомобилей по всем четырем полосам возобновилось на 18 дней раньше, чем планировалось. 

Теги:
РоссияКрымДНР
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