В Швеции опрос показал снижение поддержки членства в НАТО

Одним из объяснений может быть затянувшийся конфликт на Украине, считают эксперты

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Поддержка вступления Швеции в НАТО среди жителей страны снижается. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра Verian, проведенного по заказу телеканала TV4 Nyheterna.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 1 тыс. человек, 57% респондентов положительно относятся к членству страны в НАТО. Еще в июле этот показатель составлял 65%.

Одним из объяснений может быть затянувшийся конфликт на Украине, считают эксперты. "Есть ряд вещей, которые произошли в окружающем мире, например, война на Украине, похоже, зашла в тупик. Ощущение неминуемой угрозы, существовавшее весной и летом 2022 года, начало стихать", - прокомментировал результаты опроса профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд.

Число сомневающихся в необходимости вступления в НАТО увеличилось с 17 до 23%. "Люди, возможно, начинают задаваться вопросом, что это за организация на самом деле", - поясняет Эклунд, который также считает, что жители страны "начинают задумываться о том, действительно ли стоит присоединяться к такой организации".