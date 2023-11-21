Жители Нового Афона выступили против продажи госдачи в городе частному инвестору

Управление государственными дачами администрации президента Абхазии опровергло информацию о возможной продаже объекта

СУХУМ, 21 ноября. /ТАСС/. Группа жителей Нового Афона (город в Гудаутском районе Абхазии) ворвалась во вторник вечером на территорию госдачи "Новый Афон" в знак протеста против продажи объекта частному инвестору. Управление государственными дачами администрации президента Абхазии опровергло информацию о возможной продаже объекта, на место происшествия прибыли руководители правоохранительных структур, сообщила пресс-служба президента.

Как отмечается в заявлении управления госдачами, "21 ноября около 21:00 мск группа жителей Нового Афона, подстрекаемая не соответствующими действительности слухами о якобы готовящейся продаже государственной дачи "Новый Афон" неизвестному частному инвестору, ворвалась на территорию государственной дачи, где, разобрав несколько секций забора, оцепила здание дачи".

"Государственная дача "Новый Афон" находится в ведении управления государственными дачами администрации президента Республики Абхазия. Никакой продажи, либо передачи государственной дачи "Новый Афон" руководством Абхазии не планировалось и не планируется. Информация, побудившая жителей Нового Афона совершить перечисленные действия, является ложной, не соответствующей действительности. Очевидно, что основная направленность авторов данного измышления - осуществление провокационной политической акции", - говорится в заявлении управления госдачами.

В заявлении отмечается, что в настоящее время на территории государственной дачи "Новый Афон" находится заместитель начальника управления Анзор Кокоскерия, директор государственной дачи Дамир Симсим, руководители других государственных дач. На место происшествия прибыли заместитель председателя Службы госбезопасности Борис Лаквитава, министр внутренних дел Роберт Киут и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар.