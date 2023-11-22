21 ноября, 23:04
Новый год и Рождество

"Известия": живая новогодняя ель будет стоить в среднем около 1,5 тыс. рублей

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

При этом средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составит 4 489 рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рост цен на живые новогодние елки составит по отношению к прошлому году 5-7%, в среднем полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили "Известиям" в Рослесинфорге.

К нынешнему Новому году в российских лесах подготовят 57-60 тыс. елей, сосен и пихт, что на 5% больше, чем годом ранее. Речь идет именно о деревьях, которые растут на землях лесного фонда. Кроме них в продажу поступают елки из частных питомников. То есть продажи живых деревьев в разы выше.

По данным "Платформы ОФД", цена на искусственные ели вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составит 4 489 рублей.

Как пишет газета, практически треть заготовленных новогодних елей поставляют Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На новогодние базары также попадают деревья из соседних регионов. В центральной полосе России это в основном ели из Костромской, Ярославской и Смоленской областей. Активная заготовка деревьев продолжается с ноября до конца декабря.

Платформа ОФД" - крупнейший оператор фискальных данных в РФ, который ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс. 

Теги:
РоссияНовый год и Рождество
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация