"Известия": живая новогодняя ель будет стоить в среднем около 1,5 тыс. рублей

При этом средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составит 4 489 рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рост цен на живые новогодние елки составит по отношению к прошлому году 5-7%, в среднем полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили "Известиям" в Рослесинфорге.

К нынешнему Новому году в российских лесах подготовят 57-60 тыс. елей, сосен и пихт, что на 5% больше, чем годом ранее. Речь идет именно о деревьях, которые растут на землях лесного фонда. Кроме них в продажу поступают елки из частных питомников. То есть продажи живых деревьев в разы выше.

По данным "Платформы ОФД", цена на искусственные ели вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составит 4 489 рублей.

Как пишет газета, практически треть заготовленных новогодних елей поставляют Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На новогодние базары также попадают деревья из соседних регионов. В центральной полосе России это в основном ели из Костромской, Ярославской и Смоленской областей. Активная заготовка деревьев продолжается с ноября до конца декабря.

Платформа ОФД" - крупнейший оператор фискальных данных в РФ, который ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс.