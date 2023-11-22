В Кировской области для добровольцев СВО организовали телемост с семьями

Также с приветственными словами выступило руководство Вятского государственного агротехнического университета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Телемост с семьями в Кировской области организовали для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах и добровольно ушедших на СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Командование группировки войск Центрального военного округа организовало телемост с Кировской областью для участников СВО, проходящих заочное обучение и взявших академический отпуск в высших учебных заведениях региона. С приветственными словами выступило руководство Вятского государственного агротехнического университета, пообещав оказать помощь в учебном процессе военнослужащим по возвращении домой. Также бойцы смогли пообщаться с родными и близкими", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что родственники узнали об условиях проживания и питания, а также о состоянии здоровья военнослужащих. А после этого артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили песни на гитаре совместно с собравшимися. После общения военнослужащие вернулись к выполнению боевых задач.