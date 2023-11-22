22 ноября, 02:10
Военная операция на Украине

В Кировской области для добровольцев СВО организовали телемост с семьями

© Минобороны России/ ТАСС

Также с приветственными словами выступило руководство Вятского государственного агротехнического университета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Телемост с семьями в Кировской области организовали для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах и добровольно ушедших на СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Командование группировки войск Центрального военного округа организовало телемост с Кировской областью для участников СВО, проходящих заочное обучение и взявших академический отпуск в высших учебных заведениях региона. С приветственными словами выступило руководство Вятского государственного агротехнического университета, пообещав оказать помощь в учебном процессе военнослужащим по возвращении домой. Также бойцы смогли пообщаться с родными и близкими", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что родственники узнали об условиях проживания и питания, а также о состоянии здоровья военнослужащих. А после этого артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили песни на гитаре совместно с собравшимися. После общения военнослужащие вернулись к выполнению боевых задач. 

Теги:
РоссияКировская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация