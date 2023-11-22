"Алроса" продолжит защиту и сохранение лено-оленекской популяции дикого северного оленя

Компания подписала с дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков республики новое соглашение

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" продолжит работу по защите и сохранению лено-оленекской популяции дикого северного оленя на северо-западе Якутии. Соглашение подписано с дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков республики, сообщила ТАСС главный эколог компании Полина Анисимова.

"Алроса" продолжает работу по защите и сохранению лено-оленекской популяции дикого северного оленя. Проект реализуется уже несколько лет в рамках соглашения с дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии. В этом году компания подписала с дирекцией новое соглашение на период 2023-2026 годы. Продолжатся мероприятия по охране и восстановлению численности диких северных оленей Якутии, ежегодно будет проводиться оценка состояния тундровых популяций", - сказала Анисимова.

Мониторинг миграций диких оленей в Якутии при поддержке "Алроса" проводится с 2016 года. Спутниковые ошейники, которые используются, позволяют передавать постоянные данные о местонахождении животных. В этом году в районе реки Оленек Оленекского района было помечено 10 оленей.

"Все новые радиоошейники, которые были приобретены с помощью "Алроса", функционируют и работают в нормальном режиме. Мероприятия по мечению оленей проводятся ежегодно, в период осенней миграции популяции. Даже всего десять радиоошейников позволяют отследить движение до 15 тыс. оленей одновременно", - рассказала Анисимова.

Оценить популяцию

В 2018 году при поддержке компании был проведен учет лено-оленекской популяции дикого северного оленя после почти 10-летнего перерыва. Было установлено, что численность популяции сохранилась на уровне 2009 года и составляет 84 тысячи голов. 10 июля 2019 года при поддержке компании был проведен авиаоблет летних мест нагула оленей на хребте Чекановского. Учеными определены места летовки и вывода молодняка оленей в пределах хребта Чекановского. Компания профинансировала создание особо охраняемой природной территории республиканского значения с названием "Алроса-Rangifer-Чекановского". Правительством республики подписано постановление о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) республиканского значения с названием "Алроса-Rangifer-Чекановского".

Территория кряжа Чекановского в Булунском районе является уникальной по своим природным характеристикам и имеет значительную биологическую ценность. На этой территории находится основное маточное поголовье диких северных оленей лено-оленекской популяции, которое составляет почти 90% и обеспечивает успешное размножение и устойчивость популяции. Созданный ресурсный резерват позволит сохранить основные места летовки маточного поголовья лено-оленекской популяции дикого северного оленя, а также отел и нагул молодняка.

Борьба с браконьерством

Дикие северные олени мигрируют по территориям Мирнинского, Оленекского и Нюрбинского районов, заходят в Жиганский и Булунский районы. Миграционный коридор затрагивает обширные территории, поэтому проведение охранных мероприятий и мониторинг - трудоемкий и затратный процесс. В 2018 году дирекция биоресурсов обратилась к руководству "Алроса", поскольку компания ведет свою деятельность в данных районах республики. Этой работой занимается специально созданный дирекцией биологических ресурсов спецотряд "Запад", который пресекает браконьерство и незаконную охоту в период массовой миграции оленей, ведет учет и мониторинг животных, регулирует численность крупных хищников. Средства также идут на снаряжение и технику.

"Жители Якутии могут быть уверены, что дикие северные олени под защитой. Мы уверены, что эти и другие природоохранные мероприятия позволят сохранить уникальную популяцию дикого северного оленя и, в то же время, окажут поддержку коренным малочисленным народам республики", - заключила собеседница агентства.

"Алроса" реализует природоохранные инициативы в соответствии с Комплексной программой по охране окружающей среды и экологической безопасности на период 2019-2023 гг. Общий объем финансирования программы составляет около 30 млрд рублей. "Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу алмазного сырья, а также производство бриллиантов и ювелирных украшений. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алроса", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.