На трассе Пермь - Екатеринбург полностью возобновилось движение после снегопада

Ограничения также ранее вводились на участках Нижние Серги - Михайловск - Арти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Введенное из-за снегопада, ветра и ограниченной видимости ограничение движения грузового транспорта снято на федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Движение грузового транспорта было восстановлено", - говорится в сообщении.

Также ранее из-за скользких дорог и рыхлого снега на них ограничения вводились на участках Нижние Серги - Михайловск - Арти со второго по 69-й км, обход города Нижние Серги с нулевого по 18-й км, подъезд к городу Нижние Серги с нулевого по 18-й км от автодороги Пермь - Екатеринбург и на автодороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск с 20-го по 30-й км. Позже они были сняты.