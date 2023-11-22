AFP: Мозамбик начал тестировать ИИ в тюрьмах для борьбы с туберкулезом

Страна запустила пилотный проект при поддержке НПО Stop TB и ООН

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Мозамбик при поддержке неправительственной организации Stop TB и ООН запустил пилотный проект по отслеживанию распространения туберкулеза с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство AFP.

Программное обеспечение с элементами ИИ, подключенное к рентген-аппарату, позволяет анализировать снимок в течение 5 минут и не требует присутствия врача. На данном этапе в проекте участвуют заключенные трех столичных тюрем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Мозамбик входит в число стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом (361 случай на 100 тыс. человек).

Ранее сообщалось, что ученые из ЮАР работают над созданием ИИ-хаба для оптимизации сбора данных по распространению туберкулеза.