Рауф Арашуков дважды попал в ШИЗО "Черного дельфина" за нарушения распорядка в колонии

Бывший сенатор осужден на пожизненное заключение за организацию убийств

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший сенатор Рауф Арашуков, пожизненно осужденный за организацию убийств, пять раз нарушал распорядок в колонии, дважды был водворен в ШИЗО исправительной колонии №6 Оренбургской области, известной как "Черный дельфин". Об этом ТАСС сообщили в УФСИН по Оренбургской области.

"За весь период отбывания наказания он привлекался к дисциплинарной ответственности 10 раз, из них 5 раз в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области за нарушение правил внутреннего распорядка. Данный осужденный дважды был водворен в штрафной изолятор за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, которое выражалось в употреблении нецензурной брани и жаргонных слов", - говорится в сообщении.

В УФСИН при этом отметили, что условия отбывания наказания Арашукова соответствуют всем нормам действующего законодательства. "Процесс перевода гражданина в исправительное учреждение проходил по стандартной схеме и полностью зафиксирован средствами видеонаблюдения. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - отметили в УФСИН.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день он был арестован, а на следующий день был взят под стражу его отец Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению за создание организованной преступной группы, организацию убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей.