Более 6,6 тыс. км. дорожной сети в Подмосковье обработали против гололеда за минувшую ночь

В работах задействовали более 1 тыс. человек и свыше 400 единиц спецтехник

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области минувшей ночью провели очистку и обработку противогололедными материалами более 6,6 тыс. км дорожной сети. В работах задействовали более 1 тыс. человек и свыше 400 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада. А за минувшую ночь провели очистку и обработку более 6,6 тыс. км дорожной сети противогололедными материалами. Для обеспечения безопасного проезда на дорогах в работах были задействованы более 1 тыс. рабочих, более 400 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 22 ноября в Московском регионе температура воздуха составит около минус 8 градусов, ожидаются осадки в виде небольшого снега.

"Призываем автомобилистов быть особо внимательными в черте населенных пунктов. Не совершать резких маневров, не спешить и держать дистанцию", - подчеркнули в министерстве.