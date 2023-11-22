Ургант отверг заявления о своей причастности к антироссийским публикациям в Telegram

Они были опубликованы в фейковом Telegram-канале программы "Вечерний Ургант", отметил телеведущий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Антироссийские публикации, которые приписывают телеведущему Ивану Урганту, были опубликованы в фейковом Telegram-канале. У программы "Вечерний Ургант" такого аккаунта в мессенджере никогда не было. Об этом Ургант утверждает в своем Telegram-канале.

Ранее Захар Прилепин в интервью Ксении Собчак обвинил Урганта в публикации поста с призывом к поддержке ВСУ в Telegram-канале "Вечерний Ургант".

По словам Урганта, у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было Telegram-канала, после публикации антироссийского поста сотрудники программы написали в поддержку мессенджера с просьбой закрыть фейковый канал - скриншот жалобы ведущий также опубликовал. В результате пост был удален, однако канал по-прежнему существует. "Я никогда не писал и не выкладывал этого. Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать", - написал Ургант.