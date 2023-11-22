Совфед одобрил закон, направленный на борьбу с фальсифицированным медом

Согласно документу, к продукции пчеловодства будет относиться товар, определенный в соответствии не только с общероссийским классификатором, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который уточняет понятие "продукция пчеловодства" и направлен на борьбу с фальсифицированным медом.

Поправки вносятся в закон "О пчеловодстве в Российской Федерации". Документ закрепляет в том числе необходимость обеспечения качества и безопасности продукции пчеловодства. Согласно закону, к ней будет относиться продукция, определенная не только в соответствии с общероссийским классификатором продукции, как это предусмотрено сейчас, но и в соответствии с техническими регламентами и документами по стандартизации. Также закон устанавливает, что обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства наряду с российским законодательством осуществляется и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

"Учитывая, что в базовом законе нет четкого определения меда и его качественных характеристик, закон дает возможность через межгосударственные стандарты, национальные стандарты определить эти характеристики и тем самым прекратить большой выпуск фальсифицированного меда", - сказал один из авторов инициативы, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По его словам, этот вопрос рассматривался на специальной правительственной комиссии по борьбе с контрафактной продукцией. "На ней было принято поручение Росстандарту разработать необходимые изменения в межгосударственные стандарты с точки зрения определения позиции, что такое мед, и национальные стандарты определения качественных характеристик и их контроля. Учитывая, что закон вступает в действие с 1 сентября следующего года, Росстандарт до этого момента все необходимые изменения в стандарты внесет. Со своей стороны мы будем этот вопрос контролировать и при необходимости принимать меры", - добавил сенатор.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов держать этот вопрос на контроле. "Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку, чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?" - обратилась к коллегам спикер Совфеда.