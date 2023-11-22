Глава Северной Осетии вручил награды бойцам осетинских батальонов на передовой

Сергей Меняйло также наградил военных батальона "Шторм. Осетия" медалями "Во славу Осетии"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на передовой вручил награды бойцам батальонов из региона.

"Приехал к нашим парням на передовую посмотреть, как они подготовились к зиме, и, конечно, поздравить с Джеоргуыба [национальный праздник в честь осетинского божества Уастырджи]. И как раз к празднику для отважных бойцов батальона "Алания" подоспели заслуженные награды. С радостью вручил их ребятам! Игорь Габуев удостоен ордена Мужества. Давид Беликов и Георгий Кайтуков награждены медалями "За отвагу", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Кроме того, он вручил медали "Во славу Осетии" бойцам батальона "Шторм. Осетия".