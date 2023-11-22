22 ноября, 11:52
Военная операция на Украине

Почти половина опрошенных американцев считает, что США слишком много тратят на Украину

Еще 38% респондентов посчитали, что уровень текущих расходов "примерно такой, каким и должен быть", свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, опубликованные агентством Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Почти половина американцев считает, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку Киева. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, опубликованные агентством Associated Press.

Так, 45% его участников заявили, что правительство США тратит слишком много средств на помощь Украине в борьбе с Россией. 38% респондентов посчитали, что уровень текущих расходов "примерно такой, каким и должен быть".

В опросе участвовали 1 239 взрослых американцев. Он проводился со 2 по 6 ноября. Погрешность составила 3,9 п.п.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев в понедельник для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее шеф Пентагона объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В ходе пресс-конференции с Зеленским Остин сказал, что у США нет оружия, которое стало бы волшебной палочкой для украинской армии, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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