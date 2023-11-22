Путин назначил Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества

От этом должности освободили Николая Долуду

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Николай Долуда освобожден от должности атамана Всероссийского казачьего общества, на этот пост назначен Виталий Кузнецов. Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Долуду Николая Александровича от должности атамана Всероссийского казачьего общества", - говорится в тексте указа.

Другим указом на должность атамана Всероссийского казачьего общества назначен Виталий Кузнецов.

Долуда был назначен атаманом 4 ноября 2019 года. В начале ноября этого года он сообщал, что покидает должность по собственному желанию, чтобы заняться разработкой закона о казачестве.

Кузнецов является атаманом Терского казачьего войска. Кузнецов родился в 1980 году, он потомственный терский казак. Окончил Военный авиационный университет, также имеет высшее юридическое и экономическое образование. Награжден государственными и ведомственными наградами, подполковник запаса и казачий генерал.