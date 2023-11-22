Минэкономразвития призвало туристов оповещать МЧС о восхождении в горы

МЭР отрабатывает вопросы безопасности на горнолыжных курортах со всеми службами, сообщил глава ведомства Максим Решетников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Туристам, планирующим восхождение в горы, необходимо оповещать об этом МЧС, чтобы спасатели в случае необходимости могли оказать им помощь. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Отдельная тема - мы с МЧС проговорили - это восхождение в горы. Договорились, что усилим информирование туристов о необходимости регистрироваться в МЧС, проведем дополнительную информационную кампанию. Хочется всех призвать, кто идет в горы: надо информировать МЧС, чтобы они понимали, где вы находитесь и при необходимости могли оказать экстренную помощь", - сказал он.

Министр отметил, что МЭР отрабатывает вопросы безопасности на горнолыжных курортах со всеми службами. Внимание уделяется оказанию медпомощи, навигации, метеоусловиям, техническому состоянию кабинок и подъемников. По его словам, на сегодняшний день все горнолыжные курорты сообщили о готовности к приему туристов. Некоторые уже открылись: Вудъявр в Мурманской области, Манжерок на Алтае, Шерегеш на Кузбассе. Курорты Северного Кавказа откроются в начале декабря, на Эльбрусе идет раскатка трасс, отметил Решетников.

В этом году на долю горнолыжных курортов придется почти 20% от всех зимних турпоездок россиян, но потенциал "гораздо больше", подчеркнул министр. В связи с этим ведется активное развитие инфраструктуры. В этом году протяженность трасс увеличена на 27 км, в следующем будут - еще на 50 км. Общая протяженность трасс будет доведена до 470 км, добавил он.