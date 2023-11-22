22 ноября, 13:21

Молдавия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва в армию

Киев не обращался с просьбой об экстрадиции этих граждан, заявил пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Молдавия не будет выдавать Украине беженцев, которые уклоняются от призыва на военную службу. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.

"На сегодня ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине", - сказал он в эфире Radio Moldova. Захаров подчеркнул, что между двумя странами "нет и не было соглашения об экстрадиции людей призывного возраста". "У нас таких случаев не было, и украинская сторона не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан", - уточнил молдавский дипломат.

С начала военной операции на Украине пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержании мужчин призывного возраста, которые пытались нелегально переправиться через реку Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На территории республики они имеют право попросить об убежище. В республике также раскрыто несколько преступных группировок, которые помогали дезертирам нелегально перейти границу - стоимость такой услуги достигала $10 тыс.

Ранее власти Молдавии упростили въезд для беженцев с Украины, которые могли пользоваться просроченными удостоверениями личности при пересечении границы, а также другими льготами. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали свыше 650 тыс. украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии осталось около 80 тыс. человек. 

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