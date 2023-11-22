В Курганской области иностранцам запретили работать в такси и общественном транспорте

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что решение обусловлено в том числе ростом числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства

ТАСС, 22 ноября. Курганские власти ввели для иностранных граждан, работающих на основании патентов, запрет на работу в такси и общественном транспорте, в сфере производства детского питания, образования, подбора персонала и деятельности гостиниц. Запрет устанавливается на 2024 год, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Указанные в постановлении лица не допускаются к производству детского питания и диетических пищевых продуктов, перевозкам пассажиров в городском и пригородном общественном транспорте и в такси, им запрещено осуществлять деятельность в сфере образования, трудоустройства и подбора персонала, заниматься деятельностью гостиниц и прочих мест временного проживания", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что решение обусловлено в том числе ростом числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Там отметили, что инициатива была выдвинута следственным управлением СК РФ по региону. На базе ведомства была создана рабочая группа, которая разработала соответствующее постановление.

"Принято решение о проведении совместных мероприятий по установлению местонахождения и постановке на воинский учет всех лиц призывного возраста, получивших гражданство Российской Федерации и не прошедших военную службу. Уклонистам будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка по ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.