22 ноября, 14:51

Архыз откроет горнолыжный сезон 25 ноября

В тестовом режиме откроется более 3 км трасс на Северном склоне

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии откроет горнолыжный сезон 25 ноября. В тестовом режиме заработают свыше 3 км трасс, сообщили журналистам в пресс-службе "Кавказ.РФ".

"25 ноября на курорте Архыз стартует горнолыжный сезон. В тестовом режиме откроется более 3 км трасс на Северном склоне: "красная" Гравитация на высоте 2 840 м и "зеленая" Горизонт на высоте 2 500 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трассы для тестового катания находятся в высокогорной зоне на Северном склоне, на высотах более 2 500 м. Для этой части курорта характерно усиление ветра, что может приводить к временным остановкам канатных дорог и изменению графика их работы.

По данным пресс-службы, в ноябре в Архызе заработала система искусственного оснежения, которой оборудованы практически 100% трасс. При устойчивых минусовых температурах система позволит открыть трассы раньше природных снегопадов. Открытие всех трасс Северного и Южного склонов планируется уже в середине декабря. 

Теги:
РоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный Кавказ
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