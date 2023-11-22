Центр "Профессии будущего" в Москве обеспечили дополнительной электроэнергией

В случае отключения одной линии на объекте напряжение автоматически будет подано по резервной

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" обеспечили дополнительной мощностью Московский центр кадровых инноваций "Профессии будущего". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Специалисты "Россети Московский регион" в сжатые сроки выполнили комплекс работ по технологическому присоединению и проложили четыре кабельные линии 0,4 кВ для выдачи дополнительных 485 кВт мощности Московскому центру кадровых инноваций "Профессии будущего" на ул. Щепкина, 38, с. 1. Общая протяженность проложенных кабельных линий составила 840 м. Совокупная присоединенная мощность сейчас составляет почти 560 кВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект обеспечен электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае отключения одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

"Один из флагманских столичных центров "Моя работа", расположенный на улице Щепкина, после увеличения мощности представляет разнообразную линейку продуктов и сервисов, нацеленных на адаптацию выпускников на рынке труда и помощь в профессиональном развитии с акцентом на профессии будущего", - заключили в компании.