22 ноября, 16:34

В Москве открылась выставка в честь 50-летия участия миротворцев СССР и РФ в миссиях ООН

© Павел Цуканов/ ТАСС

На выставке представлены предметы обмундирования, снаряжения, награды и фотографии участников советских и российских миротворческих миссий под флагом ООН

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первая в России выставка, посвященная полувековой истории участия советских и российских миротворцев в миссиях ООН, начала свою работу в столичном Музее военной формы. Экспозиция "Советские и российские миротворцы: 50 лет на страже мира. 1973-2023" будет открыта для посещения до 22 января 2024 года.

"Мы помним о всех тех, кто в данные минуты ведет наблюдение и инспектирование, выполняет гуманитарные миссии. Характер их мандата поменялся, задачи стали более комплексными и многопрофильными. Но эти люди с достоинством и честью представляют РФ за рубежом", - сказал президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Юрий Видакас, выступая на открытии мероприятия.

Он отметил, что за последние 50 лет около 4,5 тыс. миротворцев из РФ и СССР приняли участие в 42 миссиях ООН. "Наше участие в миротворческих операциях всегда было очень эффективным и успешным, приводило к тому, что боевые действия прекращались", - добавил Видакас.

На выставке представлены предметы обмундирования, снаряжения, награды и фотографии участников советских и российских миротворческих миссий под флагом ООН, а также операций, не имевших мандата международной организации и проходивших в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Косове и других регионах.

Значимое место в экспозиции занимают отличительные знаки и личные вещи военных наблюдателей, штабных офицеров и полицейских, выполнявших задачи в различных частях мира. Среди них можно увидеть бронежилет и каску одной из первых российских женщин - военных наблюдателей ООН капитана Евгении Носуля, выполнявшей задачи по поддержанию мира на Кипре и в Демократической Республике Конго, а также широкую номенклатуру медалей и элементов формы одежды ряда российских миротворческих воинских контингентов.

В качестве организаторов мероприятия выступают Музей военной формы и московское отделение Российского военно-исторического общества при содействии Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН.

Оценка МИД РФ

"Миротворчество в ООН - это уникальный инструмент по разрешению кризисов, которые угрожают международному миру и безопасности. Наиболее осязаемое и благородное проявление коллективной примирительной воли мирового сообщества. Благодаря самоотверженному служению "голубых касок" удалось остановить огонь в критические моменты, тем самым создавая условия для мирных процессов", - указала ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об участии СССР и РФ в операциях ООН по поддержанию мира.

Она напомнила, что в настоящий момент более 70 российских миротворцев служат в семи миссиях: в Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго, на Кипре, в Южном Судане, спорной суданской провинции Абьей, Западной Сахаре, на Ближнем Востоке. 

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© Информационное агентство ТАСС
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