В Дагестане презентовали книгу первого президента региона Алиева о перестройке

По словам Муху Алиева, его работа рассчитана на широкую аудиторию

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Презентация книги "Перестройка: риторика и реальность" первого президента Дагестана Муху Алиева прошла в Дагестанском государственном университете в Махачкале, передает корреспондент ТАСС. Издание будет направлено в библиотеки и вузы республики.

"Книга рассчитана на широкую аудиторию, на мой взгляд, и написана таким языком, чтобы было понятно студентам, аспирантам и тем, кто интересуется историей, социальной философией, вообще сегодняшним и будущим состоянием страны", - сказал ТАСС Алиев.

По его словам, книга разделена на несколько тематических глав. "Первая глава - это тема, связанная с перестройкой как попыткой реформирования страны, вторая глава - это перестройка и социализм, третья глава - это революция и перестройка, и четвертая глава - Дагестан в годы перестройки. Каждая из этих глав может быть прочитана отдельно", - добавил Алиев.

Книга издана тиражом в 1 тыс. экземпляров. "Она обсуждалась на ученом совете на философском факультете [Дагестанского государственного университета]", - сказал он. Тираж издания будет распространен в библиотеках и вузах региона, в том числе в национальной библиотеке Республики Дагестан имени Расула Гамзатова.

"Алиев дает политико-философский анализ перестройки, показывает ее необходимость, сложности, противоречия, связанные со своеобразными внутренними и внешними условиями, в которых она проходила <...>. Ныне, когда Россия переживает непростое время своей истории, извлечение правильных уроков из прошлого, в том числе из драматического финала перестройки, могло бы преодолеть сегодняшние трудности и сформулировать разумные альтернативы, соответствующие национальным интересам страны на новом витке мирового развития", - указано в аннотации книги.

Муху Алиев - советский и российский государственный и политический деятель. С 1996 по 2001 годы являлся членом Совета Федерации. С 2006 по 2010 годы был избран первым президентом Республики Дагестан. Алиев полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", профессор, доктор философских наук.