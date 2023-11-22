22 ноября, 18:29

В Крыму рассмотрят идею перевода Таврической семинарии в "Херсонес Таврический"

Глава митрополии Тихон сообщил, что окончательное решение будет принято с учетом наибольшей пользы для учащихся

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Крымская митрополия рассмотрит идею перевода Таврической духовной семинарии из Симферополя на территорию историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщил журналистам глава митрополии Тихон (Шевкунов).

"В этом году 150 лет Таврической семинарии. И, конечно, никто не собирается ее брать и в этом году переводить. Есть другой вопрос. Быть может - это еще не решенный вопрос - этой семинарии лучше будет при этом комплексе научном, образовательном, культурном, просветительском и учебном. Мы об этом думаем, мы сейчас еще не понимаем. Во всяком случае, практика для студентов будет уникальнейшей, когда они могут и водить экскурсии, и продолжать образование в тех научных центрах академии наук России, которые будут именно там, где они могут читать лекции для специально приехавших детей, молодежи и так далее. Это несомненный плюс", - сказал Тихон.

Митрополит подчеркнул, что окончательное решение будет принято с учетом наибольшей пользы для учащихся. "Даже если семинария переедет туда, помещения, в которых находится семинария, несомненно, будут просветительским, духовным и образовательным центром для всего Симферополя и окрестных мест", - добавил священник.

Инициатива создания духовно-просветительского центра вблизи древнего Херсонеса была впервые высказана президентом РФ Владимиром Путиным в ходе посещения музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2015 году. В феврале 2019 года митрополит Тихон обратился к президенту с просьбой образовать рабочую группу по созданию историко-археологического парка "Херсонес Таврический", а также представил проект его концепции. Эта просьба была удовлетворена.

По проекту на территории парка в 24 га предусмотрены детская школа искусств, гуманитарный центр "Корсунь", музей античности и Византии, международный археологический центр, амфитеатр, квартал - реконструкция древнего города, археологический ландшафтный парк, туристический центр, музей христианства, паркинг на 1 380 автомобилей и другие объекты. Сделать все это планируется до 2024 года.

История семинарии

Таврическая духовная семинария находится в Симферополе и является одним из старейших высших учебных заведений в Крыму, ее в 1873 году основал проповедник православия в землях Китая архиепископ Гурий (Карпов). По мере укрепления значения и роли семинарии появилась необходимость в сооружении семинарской церкви - она была заложена в 1900 году и торжественно освящена 11 сентября 1903 года в честь небесных покровителей духовной школы - Трех вселенских святителей и учителей.

В результате революции и гражданской войны в России 30 ноября 1920 года Таврическая духовная семинария была закрыта и постепенно начала возрождаться лишь с 1992 года. В 2020 году она прошла процедуру государственного лицензирования РФ как духовная образовательная организация высшего образования. Сейчас в Таврической духовной семинарии действуют две кафедры: православного богословия и философии, а также гуманитарных и практических дисциплин. 

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