Всего на премию поступило свыше 80 тыс. заявок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 80 тыс. заявок поступило на международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология - дело каждого". Гран-при удостоен 15-летний студент Андрей Филимонов из Одинцова в Московской области за экологический проект "Чистое тепло", сообщает пресс-служба премии.

"Гран-при премии завоевал Андрей Филимонов из города Одинцово Московской области за экологический проект "Чистое тепло". Андрей в свои 15 лет - уже студент МГТУ им. Баумана. Работа юного ученого способствует снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Это инновационная технология, которая позволяет перерабатывать и очищать выбросы теплоэлектроцентралей и других промышленных предприятий и одновременно получать чистую энергию в виде синтез-газа. Разработка выполнена под научным руководством инженеров из инновационного центра "Сколково", - говорится в сообщении.

Другими победителями премии стали дети, подростки и взрослые из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Киргизии, Армении, Боливии, Хорватии, Мексики, Шри-Ланки. Самой популярной оказалась номинация "Экофокус", в ней представлены рекордные 58,5 тыс. работ. Лидером по числу заявок на премию стала Воронежская область. Также в десятку самых активных российских регионов вошли Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Московская области, Татарстан, Алтайский край, Липецкая область и Башкирия.

Среди научных работ жюри отметило 16-летнюю Викторию Лотник из Волгодонска. Она представила проект, направленный на развитие экологического образования, и предложила создать метеоплощадку для изучения погодных и природных явлений на базе городского образовательного центра и прилегающего музея природы под открытым небом. А юный изобретатель из Подмосковья Родион Муцольгов представил улучшенный проект по обучению ворон сбору мусора и его сортировке с помощью нейросети.

"В этом году премия подарила новые имена и новые талантливые проекты в защиту природы. Нас стало значительно больше. В этом сезоне поступило свыше 80 80 тыс. работ со всего мира, из самых его отдаленных уголков. Это в 14,5 раза больше, чем в первый год проведения премии. Участники со всех пяти континентов объединили усилия в борьбе за чистую планету. За три года существования конкурса мы приняли свыше 130 80 тыс. заявок из 70 стран, и, конечно, свой вклад внесли жители всех российских регионов, включая новые", - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, чьи слова приводятся в сообщении.

Также для конкурса на серьезном профессиональном уровне были созданы творческие проекты, которые охватили все сферы искусства - живопись, хореографию, поэзию, театр, музыку. Все победители, призеры и лауреаты - обладатели спецпризов получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в российские вузы. Баллы предоставляют более 20 высших учебных заведений страны, отмечают организаторы.

О премии

"Экология - дело каждого" - премия Росприроднадзора, учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала проекта поступили заявки из 70 стран, в том числе всех 89 регионов России, а количество работ превысило 130 80 тыс. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и денежные сертификаты.