22 ноября, 19:36

В Чувашии муниципалитеты будут получать гранты за продвижение местной продукции

Конкурсная комиссия определит трех победителей среди сельских округов и одного грантополучателя среди городов

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии принял постановление о порядке присуждения муниципалитетам республики грантов главы региона за продвижение аграрной и пищевой продукции местных производителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Кабинет министров Чувашской Республики постановляет утвердить положение о порядке присуждения грантов главы Чувашской Республики муниципальным и городским округам за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей", - отмечается в постановлении.

Конкурсная комиссия определит трех победителей среди сельских округов и одного грантополучателя среди городов. "Гранты впервые будем запускать на территории Чувашской Республики. <…> Выработали подходы, у нас десять [конкурсных] показателей", - сообщил на заседании регионального правительства вице-премьер республики - глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Как следует из документа, оцениваться будут, в частности, доля и динамика представленности продукции местного производства в общем ассортименте торговых объектов, число фирменных магазинов и нестационарных торговых объектов с местной продукцией, количество ярмарочных мероприятий. В сообщении, распространенном Минэкономразвития Чувашии, отмечается, что в республиканском бюджете в 2024 году на эти цели предусмотрено 30 млн рублей.

"При выделении грантов <…> будут организованы новые и благоустроены действующие площадки для продажи продукции местных сельхозпроизводителей и продукции с личных подсобных хозяйств. Это позволит создать наиболее благоприятные условия для расширения рынка сбыта продукции местного производства, развития агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства", - цитируют в сообщении Краснова. 

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