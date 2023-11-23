23 ноября, 05:50

"Медиалогия" составила рейтинг наиболее используемых в октябре эмодзи

Stephen Lam/ Getty Images
© Stephen Lam/ Getty Images

Лидерами этого списка по упоминаемости в соцмедиа в тексте сообщений и комментариев за этот период стали "сердечко", "огонь" и "смеющееся лицо"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне использовали эмодзи "сердечко" более чем в 26 млн сообщений в соцмедиа в октябре 2023 года. Также лидерами по популярности среди пользователей стали эмодзи "огонь" и "смеющееся лицо", сообщили ТАСС в пресс-службе "Медиалогии".

Всего, по данным "Медиалогии", в октябре было зафиксировано 1,09 млрд сообщений в соцмедиа без учета спама и объявлений, эмодзи были использованы в 237 млн сообщений.

"Лидерами рейтинга эмодзи по упоминаемости в соцмедиа в тексте сообщений и комментариев в октябре стали "сердечко", использованное в 26,4 млн сообщений, "огонь" в 15,8 млн сообщений и "смеющееся лицо", собравшее 12,4 млн сообщений", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 1 по 31 октября 2023 года. Для построения рейтинга учитывались сообщения и комментарии с эмодзи в тексте в русскоязычном сегменте на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах (Telegram, ВКонтакте, YouTube, OK, Twitter, Rutube, Likee, Yappy и другие). При этом из расчета были исключены эмодзи, используемые для разметки текста. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация