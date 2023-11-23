"Медиалогия" составила рейтинг наиболее используемых в октябре эмодзи

Лидерами этого списка по упоминаемости в соцмедиа в тексте сообщений и комментариев за этот период стали "сердечко", "огонь" и "смеющееся лицо"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне использовали эмодзи "сердечко" более чем в 26 млн сообщений в соцмедиа в октябре 2023 года. Также лидерами по популярности среди пользователей стали эмодзи "огонь" и "смеющееся лицо", сообщили ТАСС в пресс-службе "Медиалогии".

Всего, по данным "Медиалогии", в октябре было зафиксировано 1,09 млрд сообщений в соцмедиа без учета спама и объявлений, эмодзи были использованы в 237 млн сообщений.

"Лидерами рейтинга эмодзи по упоминаемости в соцмедиа в тексте сообщений и комментариев в октябре стали "сердечко", использованное в 26,4 млн сообщений, "огонь" в 15,8 млн сообщений и "смеющееся лицо", собравшее 12,4 млн сообщений", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 1 по 31 октября 2023 года. Для построения рейтинга учитывались сообщения и комментарии с эмодзи в тексте в русскоязычном сегменте на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах (Telegram, ВКонтакте, YouTube, OK, Twitter, Rutube, Likee, Yappy и другие). При этом из расчета были исключены эмодзи, используемые для разметки текста.