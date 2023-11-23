23 ноября, 05:48

В Курганской области частично возобновили остановленное из-за непогоды движение автобусов

Ограничения остаются лишь на территории Щучанского и Шумихинского округов

ТАСС, 23 ноября. Приостановленное из-за гололеда и сильного ветра движение автобусов и грузовиков частично восстановлено в Курганской области. Ограничения остаются лишь на территории Щучанского и Шумихинского округов, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Снято ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузового транспорта введенное ранее по причине неблагоприятных погодных условий. <…> На территории Щучанского и Шумихинского округов ограничения для движения транспорта продлены в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

В частности, движение восстановлено на федеральных трассах "Иртыш" (Челябинск- Курган-Омск-Новосибирск) и Екатеринбург-Шадринск-Курган.

В среду движение автобусов и грузовиков было приостановлено на всех дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения области из-за сильного ветра и гололеда. 

Теги:
РоссияКурганская область
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