На остановках в Москве разместили плакаты с QR-кодами

Они помогают следить за наземным городским транспортом онлайн

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно узнать точное время прибытия транспорта на остановку, разместили в этом году на всех новых остановочных павильонах в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы размещаем на остановках плакаты с QR-кодами, они помогают следить за наземным городским транспортом онлайн. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, в этом году такие плакаты повесили на всех современных остановочных павильонах Мосгортранса, их сейчас более 5,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке. "В приложении "Московский транспорт" вы увидите свою остановку и время, когда к ней подъедет автобус. Карта и время прибытия транспорта отобразятся в телефоне даже без установки приложения", - добавили в Мосгортрансе.

По словам Ликсутова, которые приводит пресс-служба, сервисом воспользовались уже более 1,1 млн раз.