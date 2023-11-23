23 ноября, 08:52

На остановках в Москве разместили плакаты с QR-кодами

Они помогают следить за наземным городским транспортом онлайн

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно узнать точное время прибытия транспорта на остановку, разместили в этом году на всех новых остановочных павильонах в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы размещаем на остановках плакаты с QR-кодами, они помогают следить за наземным городским транспортом онлайн. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, в этом году такие плакаты повесили на всех современных остановочных павильонах Мосгортранса, их сейчас более 5,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке. "В приложении "Московский транспорт" вы увидите свою остановку и время, когда к ней подъедет автобус. Карта и время прибытия транспорта отобразятся в телефоне даже без установки приложения", - добавили в Мосгортрансе.

По словам Ликсутова, которые приводит пресс-служба, сервисом воспользовались уже более 1,1 млн раз. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация